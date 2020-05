Prefeito de Parintins é absolvido no TJ-AM de acusações de fraude e improbidade

Redação AM POST*

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) julgou e absolveu por unanimidade nesta terça-feira (12) o prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM) das acusações de fraude e improbidade administrativa feitas pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

A denúncia contra ele é referente a irregularidades na aplicação de um convênio de tapa buracos, em 2011, com o governo do Estado às vésperas do festival folclórico. Conforme a defesa do prefeito foi anexado ao processo, material fotográfico que comprova a execução completa das obras. E a dispensa de licitação foi dentro dos parâmetros legais.

O Ministério Público pedia a condenação de Bi Garcia e de seus auxiliares, à época, Telo Pinto, Fábio Gadelha Cardoso, Luiz Geraldo Freitas Dias; e o empresário Flávio Souza dos Santos Filho, dono da construtora Tercom Terraplagem Ltda. Caso fosse condenado o prefeito ficaria fora da disputa por sua reeleição.