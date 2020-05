Prefeitos do interior do AM se reúnem com diretores da Caixa Econômica para falar sobre grandes filas nas agências

Redação AM POST*

Buscar soluções e alternativas para reduzir, ou até mesmo acabar, com as imensas filas que acontecem em todos os municípios do Amazonas, de pessoas em busca dos pagamentos dos auxílios emergenciais durante a pandemia de Covid-19 (coronavírus).

Estes são os objetivos da série de reuniões online, promovidas por iniciativa da Associação Amazonense de Municípios (AAM), entre as prefeituras do interior e a direção da Caixa Econômica Federal no Amazonas, e que teve nesta terça-feira (5), a segunda edição com vídeo conferência dos municípios das calhas do Juruá e do Purus: Boca do Acre, Canutama, Carauari, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Lábrea, Pauini e Tapauá.

De acordo com o presidente da AAM, e prefeito de Maués, Junior Leite, a ação foi acordada em reunião realizada no final do mês passado, entre ele e a direção do banco em Manaus.

“Buscamos o diálogo com a Caixa pois é inegável a importância do auxílio para a população durante a pandemia, principalmente no interior, mas também é importante buscarmos alternativas para evitar as aglomerações, que avaliamos com muita atenção e preocupação como possíveis focos de contágio do coronavírus”, afirmou Junior Leite.

Ainda segundo o presidente da AAM, a divisão por calhas de rios possibilitará identificar com mais eficiência, as demandas específicas de cada região e encontrar soluções individualizadas para cada município.

“Existem cidades que possuem agências de outros bancos que poderiam ser utilizadas para o pagamento dos benefícios, por exemplo. O que não podemos é repetir nos próximos meses a mesma situação que vimos neste primeiro momento”, acrescentou o prefeito.

Calendário

Além da reunião com os municípios das calhas do Juruá e do Purus nesta terça-feira, na manhã de segunda (4) participaram do encontro os municípios do Alto e do Médio Solimões.

Amanhã (6), a reunião será com os representantes do Alto Rio Negro e do Madeira: Apuí, Barcelos, Borba, Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira.

Na quinta-feira será a vez dos municípios de Anamã, Anori, Autazes, Beruri, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Iranduba, Manacapuru, Manaquiri, Novo Airão e Rio Preto da Eva e na sexta-feira (8), o encontro será com os representantes de Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Itacoatiara, Itapiranga, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Parintins, Presidente Figueiredo, São Sebastião do Uatumã, Silves, Urucará e Urucurituba.