Prefeitura de Alvarães decreta lockdown para evitar propagação do novo Coronavírus

Redação AM POST

O prefeito Edy Barbosa, do município de Alvarães (distante a 530 quilômetros de Manaus), decretou nessa terça-feira (26), lockdowm para evitar a propagação do novo Coronaírus (Covid-19). A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) registrou 97 infectados e seis óbitos confirmados na cidade.

Alvarães é o sexto município a adotar a medida. Barreirinha, Novo Airão, Tefé, São Gabriel da Cachoeira e Silves já haviam decretado o confinamento.

A medida é válida até o dia 15 de Junho e proíbe a circulação de pessoas nas ruas das 15h às 6h.