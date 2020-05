Presidente não ignora ciência, apenas tem visão diferente sobre protocolos, diz Braga Netto

Reuters

O ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, afirmou nesta sexta-feira que o presidente Jair Bolsonaro não ignora a ciência, apenas tem uma “visão diferente” sobre qual o protocolo a ser seguido.

Segundo ele, a demissão de Nelson Teich do comando do Ministério da Saúde ocorreu por motivação de foro íntimo. Fontes apontam, no entanto, que a saída do ministro sem completar nem mesmo um mês no cargo deveu-se a desavenças com o presidente, que pressionava pela mudança no protocolo do ministério sobre uso da cloroquina no tratamento à Covid-19 em fases iniciais.

“O presidente não ignora a ciência, o presidente segue os protocolos, ele tem uma visão diferente de qual é o protocolo a ser seguido”, disse o ministro.

A cloroquina não tem comprovação científica de eficácia contra a doença respiratória provocada pelo novo coronavírus e o atual protocolo do Ministério da Saúde prevê o uso apenas em casos graves.