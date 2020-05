Primeira-dama Elisabeth Valeiko estava assintomática e testou positivo para Covid-19, diz Arthur Neto

Redação AM POST*

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), de 74 anos, revelou na manhã desta sexta-feira (15) que a primeira-dama da capital, Elisabeth Valeiko Ribeiro, está assintomática e testou positivo para Covid-19. A informação foi divulgada durante entrevista à imprensa.

“Minha esposa estava assintomática. Testou positivo e não sentiu nada. Eu durmo com ela, tenho contato e não havia nenhuma suspeita da doença”, afirmou o prefeito tucano que faz parte do grupo de risco por ter mais de 70 anos.

De acordo com assessoria de imprensa da prefeitura de Manaus, Elisabeth passou por tomografia, que demonstrou que seu pulmão está limpo e fora do período de transmissão da Covid-19. Ainda segundo o órgão Arthur Neto teve diagnóstico negativo para a doença em três testes que fez e também está com o pulmão limpo.