Projeto pretende indenizar dependentes de profissionais da saúde vítimas fatais da Covid-19 no Amazonas

Redação AM POST*

O deputado estadual Delegado Péricles (PSL) apresentou à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) Projeto de Lei (PL) que institui a obrigatoriedade de pagamento de indenização aos dependentes de profissionais de saúde e da segurança pública vítimas fatais do covid-19 no estado. De acordo com o parlamentar, o valor de R$100 mil deve ser assegurado em período máximo de seis meses, a partir da data do falecimento, ao respectivo dependente.

“Nossos profissionais de saúde e segurança têm trabalhado no limite. A falta de EPIs, de salários – no caso da saúde -, de condições adequadas que garantam o combate eficaz do coronavírus em nosso estado têm deixado todos profissionais expostos, têm reduzido ainda mais o quadro na ativa, sendo que a maioria deles têm adoecido e alguns, infelizmente, falecido. Todos eles seguem atuando para garantir que nossas famílias estejam protegidas durante esse momento de pandemia. É justo que todos os dependentes desses servidores públicos tenham direito assegurado por meio de projeto”, defendeu o parlamentar.

Péricles afirma ter mantido contato direto e diário com profissionais dos dois segmentos e acompanhado todo o drama vivenciado por eles tanto nas ruas, quanto nas unidades de saúde do Amazonas.

“A má gestão não tem dado a esses profissionais a valorização que eles precisam neste momento. Nota-se total descaso quando se observa até mesmo o não pagamento dos salários a quem sai de casa, deixa sua família para salvar vidas e sequer recebe seu direito. Por isso brigo diariamente por melhorias para esses profissionais – o governo federal tem sido decisivo para isso – e agora quero garantir os que precisam destes profissionais. A dor de perder um ente querido nunca será amenizada por uma indenização, mas é o mínimo e justo que podemos fazer por todos eles”, concluiu.