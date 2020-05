Redação AM POST

Queima de fogos e tiroteio em vários locais de Manaus tomou conta na noite desta quarta-feira (27), o que deixou a população temerosa por ser supostamente uma comemoração póstuma ao líder do Comando Vermelho (CV) vulgo “Roleta”, identificado como Enilton Cordovil Coelho, de 36 anos, assassinado na última quinta-feira (21) durante operação policial em Sergipe.

Supostamente comemoração seria porquê o corpo do traficante teria chegado a capital e os fogos foram provenientes dos membros da mesma facção criminosa.

Roleta é apontado por ordenar as ameaças aos Polciais militares e organizar fuga de detentos do sistema prisional do Amazonas.

Queima de fogos é registrado em vários locais de Manaus O motivo seria supostamente a chegada do corpo de um traficante na capital. pic.twitter.com/aQRVRelbCv — AM POST (@portalampost) May 28, 2020