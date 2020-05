Rafael Fernandez confessa ter assassinado a Miss Manicoré

Redação AM POST

O advogado, Rafael Fernandez Rodrigues, de 31 anos, confessou ter matado sua ex-namorada, a Miss Manicoré, Kimberly Mota, de 22 anos em seu apartamento na madrugada de segunda-feira (11). A informação foi divulgada pelo delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Paulo Martins, durante coletiva de imprensa na noite deste sábado (16).

Segundo a polícia, Rafael estava em seu apartamento com a modelo, quando por volta das 00h30, de segunda-feira (11), ela teria ido tomar banho e colocado o celular na cabeceira da cama. Nesse momento, Rafael decidiu mexer no celular da vítima e algumas mensagens que estavam lá o deixaram irritado.

Ainda segundo depoimento do acusado, ele pegou uma faca na cozinha, retornou ao quarto e escondeu a arma debaixo do travesseiro. Assim que Kimberly se deitou, ele desferiu a primeira facada deixando a vítima desfalecida e em seguida efetuou os outros golpes. A modelo não resistiu e morreu em alguns instantes. Não satisfeito, o assassino deu banho no corpo da vítima para tentar sair com ela do condomínio e desová-la em algum outro local, mas o plano era impossível então ele decidiu fugir com o celular e durante a fuga ele o jogou em uma área mata na AM-010.

Rafael seguiu em sua fuga para tentar escapar ileso do crime e até ligou para o pai informando sobre o crime, e foi orientado a se entregar, mas ele seguiu na fuga. O pai do acusado foi encontrado morto nesta quinta-feira (14) após cometer suicídio se jogando nos trilhos de um metrô em Barra Funda, São Paulo.

O acusado foi preso escondido em um casebre no município de Pacaraima, em Roraima, e tinha destino a Espanha, ele tentou por três vezes atravessar a barreira da Venezuela, mas sem êxido.

Rafael segue nas dependências da DEHS para mais apurações.