Reabertura do comércio em Manaus a partir de junho é confirmada por Wilson Lima

Redação AM POST*

O Governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), confirmou na tarde desta terça-feira (26) que as atividades comerciais, em Manaus, irão voltar gradualmente a partir do dia 1º de junho, no entanto, para o interior do Estado a decisão ficará a critério dos prefeitos pois os índices de contaminação pelo novo Coronavírus não podem ser desprezados.

“Com relação a abertura gradual do comércio que nós vamos implementar, a partir do dia 1º de junho, isso vai valer só para a capital. Com relação ao interior, os prefeitos irão definir quando isso é mais oportuno, de acordo com a realidade de cada região”, esclareceu o governador.

Wilson Lima e o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, inauguraram, hoje, a primeira ala hospitalar do Brasil para tratamento de pacientes indígenas com o novo coronavírus.