Receita Federal apreende entorpecentes avaliados em R$ 120 mil nos Correios de Manaus

Redação AM POST

Foram apreendidos 1,5 mil ecstasy no Centro de Tratamento de Cartas e Encomentas (CTCE) dos Correios nessa quarta-feira (20) durante operação do Serviço de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (SEREP), da Alfândega do Porto de Manaus, juntamente com a equipe da K9 da Receita Federal. A mercadoria estava avaliada em R$ 120 mil.

Segundo informantes da Alfândega, os ilícitos estavam em plásticos de CD desembarcando de Curitiba e tinha destino a zona Oeste de Manaus. Além dessas mercadorias, foram encontrados ainda 107 gramas de maconha com destino ao município de Nhamundá vindo de Brasília e quatro frascos de canabidiol vindos de São Paulo.

A Receita Federal informa que segue trabalhando mesmo durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).