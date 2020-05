Se recuperando de Covid-19, Sikêra Jr participa de comemoração em família usando catéter de oxigênio

Redação AM POST

O apresentador Sikêra Jr. do programa Alerta Nacional, participou no domingo (10), do almoço do Dia das Mães usando um cateter de oxigênio. Ele está se recuperando após ser infectado pelo novo coronavírus (Covid-19).

A esposa do apresentador, Laura Peixoto, compartilhou a foto em família em que o apresentador aparenta estar se recuperando bem da doença. Na última semana circulou nas redes sociais outra imagem que mostrava Sikêra debilitado deitado numa cama em sua residência.

“Ele está bem, graças a Deus! Sikêra está com catéter de oxigênio, mas porque faz parte da fisioterapia. […] O maior presente de Dia das Mães que podia ter era a saúde do meu marido restabelecida”, escreveu Laura.

Sikêra Jr está afastado da TV desde o dia 23 de abril, quando se sentiu mal ao vivo e precisou deixar o programa Alerta Nacional que foi conduzido por uma jornalista da TV A Crítica desde então.