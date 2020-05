Sikêra Jr pode voltar ao Alerta Nacional na próxima segunda-feira

O momento que tem sido esperado pelos fãs do apresentador Sikêra Júnior parece estar bem próximo de acontecer, ao menos é o que indicam recentes publicações do jornalista nas redes sociais.

Em stories postados em sua conta no Instagram nesta sexta-feira (22), o apresentador compartilhou uma publicação do colunista Rodrigo Teixeira, do jornal Meia Hora, que afirma que ele poderia voltar na segunda-feira (25) e receber homenagem dos colegas.

Sikêra se recupera em casa após ser infectado pela Covid-19. Enquanto o apresentador segue ausente do programa Alerta Nacional, a atração é comandada pelos repórteres Mayara Rocha e Bruno Fonseca, apelidado por Sikêra de Brunoso.

Afastado desde o dia 22 de abril, quando passou mal ao vivo, a volta de Sikêra é esperada tanto pelos fãs quanto pela própria emissora, que vinha registrando ótimos índices de audiência no horário.