Silas Câmara se explica após declaração polêmica sobre Bolsonaro em jornal

Redação AM POST*

Após publicação de matéria intitulada “Bolsonaro não alimenta a paz, diz líder evangélico” no jornal “Valor Econômico” deputado federal Silas Câmara (Republicanos) divulgou nota em suas redes sociais explicando que não foi isso que quis dizer.

“Infelizmente a forma publicada conota uma insatisfação específica com o presidente da república, o que não reflete a verdade. Vejo o presidente como alguém capaz de liderar com muito êxito à nação pelo caminho que leva a superação deste momento e ao consequente crescimento e prosperidade”, explicou o presidente da frente parlamentar evangélica e aliado de primeira linha de Bolsonaro.

Leia nota na íntegra:

Nos últimos meses temos presenciado o crescente acirramento dos ânimos entre os poderes, o que não é nada bom para o Brasil, especialmente em um tempo que lutamos contra um feroz inimigo comum: a pandemia da #Covid19. Entendo que o melhor caminho é o do entendimento. Minha posição é pela paz e conciliação entre todos os entes federativos, tendo como fundamento a estrita observância da Constituição Federal. Ao declarar meu clamor pela paz nacional, não me refiro de forma alguma a um nome ou poder individualmente, mas ao conjunto da sociedade, ao Brasil.

Foi neste espírito que fiz minha declaração ao #JornalValor nesta Quarta, 06/05. Infelizmente a forma publicada conota uma insatisfação específica com o presidente da república, o que não reflete a verdade. Vejo o presidente como alguém capaz de liderar com muito êxito à nação pelo caminho que leva a superação deste momento e ao consequente crescimento e prosperidade.

Como claramente declarei na reportagem: “A Frente Parlamentar Evangélica ainda consegue enxergar no presidente Jair Messias Bolsonaro uma liderança eleita que tem condições, sim, de levar o Brasil a um futuro melhor, com segurança jurídica, com compromisso com suas bandeiras”. De fato, os avanços alcançados até aqui são dignos de elogios e não tenho dúvidas que poderíamos estar bem na frente, não fosse esta crise sanitária que nos assaltou.

Meu clamor, reforço, é por um grande pacto de conciliação nacional que una os três poderes da república, bem como estados e municípios e toda população, em um só propósito de juntos vencermos este difícil momento. Ficar buscando culpados para o clima de turbulência só traria mais desavenças e discórdias, o que não contribuiria em nada para as soluções urgentes que precisamos encontrar.

Reitero aqui o meu apreço pelo presidente da república e me coloco, como parlamentar, à disposição para fazer o necessário pelo nosso amado Brasil.

Silas Câmara

Presidente da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional