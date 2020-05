Startup lança campanha para ajudar a aquecer a economia durante a pandemia do novo Coronavírus

Redação AM POST*

A EuDireto, marketplace voltado para o ramo supermercadista, e que facilita as compras de mercadinhos, restaurantes e pequenas empresas junto às distribuidoras, indústrias e atacadistas, está disponibilizando a plataforma gratuitamente por 90 dias para quem quer expor seus produtos. Além disso, está oferecendo um voucher pra cada comprador.

Ciente do papel social de todo empreendimento comercial, a EuDireto lançou na sexta-feira (1) a campanha #ForçaVarejo. O intuito é auxiliar micro e pequenos empresários a passarem por esse momento de dificuldade que a economia local tem vivenciado por conta da pandemia do novo Coronavírus. Durante 90 dias, a plataforma ficará disponível – gratuitamente – para distribuidoras, atacadistas e indústrias. Na outra ponta, para os compradores das empresas, além disso, estes ganharão um voucher de R$ 30 para ser usado na compra de produtos até o domingo (10).

De acordo com o fundador da EuDireto, Raphael Benfica, a campanha foi a forma que a startup encontrou de ajudar a economia local nesse momento de abalo por conta do isolamento social imposto pelo governo do Estado. Segundo ele, o momento é de ajudar e não somente lamentar. “Não é um valor alto, mas é simbólico. É uma forma de dizer aos empreendedores que estamos solidários a eles. O fato de as grandes empresas não precisarem pagar pelo acesso à plataforma pode fomentar essa relação de compra, tanto os mercados de bairro e os restaurantes, que nesse momento de pandemia estão focando suas vendas por meio de delivery”, destaca Raphael.

Parceiros

Entre os parceiros da EuDireto estão grandes indústrias e distribuidoras como: Real Bebidas; Magistral Bebidas; ViaCerta Distribuidora; Café do Norte, Fábrica Virrosas; Distribuidora São José; Distribuidora Piarara; CB Distribuidora, Cestas Boa Mesa; Flex Distribuidora, Comercial Rego, Pronatus e Ibrink. Além disto a campanha conta com o apoio do Sebrae-Am, CDL Jovem, Polo Digital de Manaus e Jaraqui Valley.

*Com informações da Assessoria de Imprensa