Susam ajuda a reorganizar fluxos de atendimento para Covid-19 em Alvarães e Uarini

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) enviou uma equipe, na última sexta-feira (22/05), aos municípios de Alvarães e Uarini, localizados no entorno do polo de Tefé, para avaliar e ajudar na reorganização do fluxo de atendimento de pacientes com o novo coronavírus.

De acordo com o secretário executivo adjunto de Atenção Especializada ao Interior da Susam, Cássio Espírito Santo, que liderou a missão, o fortalecimento da atenção básica nos municípios e a estruturação da rede de atendimento no interior têm reflexo na redução de casos e principalmente de óbitos por Covid-19. “A gente tem que se organizar para salvar o maior número de vidas, reduzir as mortes”, disse.

Neste sábado (23/05), o secretário e equipe estão em Itacoatiara para entregar mais três respiradores e um desfibrilador. “Já havíamos entregado três respiradores para o município, que já possuía dois enviados pelo Governo para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Então, agora, são oito respiradores no total. Estamos levando técnicos para fazer a instalação e treinamento da equipe”, disse o secretário do interior da Susam.

Fluxo em Alvarães – No município, há uma Unidade Básica de Saúde (UBS) como porta de entrada para as pessoas com sintomas do novo coronavírus e, caso o quadro seja grave, são removidas por ambulância até o hospital.

A diretora do Hospital de Alvarães, Therezinha Aguiar, destacou o apoio do Governo do Estado no envio de insumos e equipamentos de proteção individual (EPIs).

O vereador de Alvarães, Ewerton Mendes, acompanhou a equipe da Susam nas unidades de saúde e relatou que a comunidade de Nogueira, que faz parte do município, está com voluntários para barreira sanitária. “Os próprios moradores fazem esse controle para que os casos não se espalhem”, afirmou.

Em Uarini, a Unidade Básica Fluvial é a referência para casos de Covid-19. A secretária municipal de Saúde da cidade, Orivane Lopes, explica que foi montada uma rotina para que profissionais da área realizem o monitoramento dos casos leves em domicílio. “Nós formamos uma equipe com médico, técnico, psicólogo, assistente social para que possam estar nas ruas, nas casas desses pacientes, realizando o acompanhamento”, disse.

O prefeito de Uarini, Antônio Uchoa, ressaltou que está sendo realizada uma ação de sensibilização com o uso de de carros de som pelo município para incentivar o isolamento social.

Apoio – O Estado já enviou aos municípios de Alvarães e Uarini mais de 92 mil EPIs, 1.120 testes rápidos, além de insumos e medicamentos.

Em relação a recursos, os 61 municípios do interior do Amazonas receberam, de janeiro até abril de 2020, dos governos federal e estadual, R$ 72.348.851,40, sendo R$ 2,4 milhões para os municípios de Alvarães e Uarini. Os recursos se destinam ao financiamento de ações nas áreas de Atenção Básica, Média e Alta Complexidade e, principalmente, a investimentos para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus.

Do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), o Governo do Amazonas enviou R$ 257,7 mil para cada um dos municípios – Alvarães e Uarini.

* Com informações da Assessoria de Imprensa