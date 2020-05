Suspeito de assassinar finalista do Miss Amazonas é flagrado saindo de apartamento após o crime

Redação AM POST

O Analista Judiciário da Área Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT11), Rafael Fernandez Rodrigues, principal suspeito do assassinato e ex-namorado da modelo finalista do Miss Amazonas Be Emotion de 2019, Kimberly Mota, de 22 anos, foi flagrado após o crime por volta das 2h da madrugada de segunda (11), deixando o condomínio Residencial Smart, localizado na avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus.

A vítima foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (12). Nas imagens o servidor público aparece de calça jeans e blusa preta, ele segue foragido. Informações preliminares apontam que a motivação do crime poderia ser o fim do namoro imposto pela modelo.

No momento, a Polícia Civil faz buscas pelo suspeito no bairro Compensa, após denúncia de que ele estaria próximo a Ponte Rio Negro.