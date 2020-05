Suspeito de assassinar Miss Manicoré ainda está foragido, diz polícia

Redação AM POST

O advogado, Rafael Rodriguez, principal suspeito de assassinar a Miss Manicoré, Kimberly Karen Mota, de 22 anos, ainda está foragido conforme informações das Polícias Civil e Militar de Roraima na manhã desta quarta-feira (13).

A notícia de que Rafael havia sido preso foi divulgada nas redes socais na noite de ontem (12) tendo como base depoimento de familiares da vítima.

Em Manaus a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o caso de Kimberly, também não confirmou a prisão de Rafael. A delegada Adjunta da Especializada, Zandra Ribeiro, vai se pronunciar ainda hoje sobre as buscas por Rafael.

A modelo e finalista do Miss Amazonas Be Emotion 2019, também era técnica em enfermagem e estava cursando odontologia. Estava desaparecida deste o último domingo (10), e foi encontrada na madrugada desta terça-feira (12) morta no apartamento do namorado e com com perfurações de faca no pescoço, tórax e abdômen. O suspeito estava foragido desde então.

Imagens de segurança do condomínio mostram a saída do suspeito pouco tempo antes do corpo ser descoberto. No decorrer do dia foi divulgada a imagem de uma ficha de investigação epidemiológica supostamente preenchida com os dados do namorado de Kimberly em Jundiá, na fronteira com o Amazonas, onde aponta como destino final a capital Boa Vista por motivo de ‘passeio’. A veracidade do documento é investigada.

Leia nota na íntegra da PC-AM

Não procede a informação de que Rafael Fernandes Rodrigues, 31, foi preso no estado de Roraima. Rafael é o principal suspeito da autoria da morte da jovem Kimberly Karen Mota Oliveira, que tinha 22 anos, encontrada morta na madrugada de segunda-feira (12/05), no apartamento de Rafael, situado na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro, zona sul de Manaus.