Suspeito de matar miss Manicoré deve está tentando chegar na Espanha, diz delegado

Redação AM POST

O delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Paulo Martins, disse na manhã desta quinta-feira (14) que possível destino de Rafael Rodriguez, de 32 anos, principal suspeito no assassinato da Miss Manicoré, Kimberly Mota, de 22 anos seria a Espanha.

O carro que pertenceria a Rafael, veículo de modelo Audi de placa PNH7B39, foi encontrado no fim da tarde dessa quarta-feira (13), capotado em um trecho da BR-174, em Boa Vista, Roraima.

Segundo o delegado, após o acidente, Rafael pegou carona com um caminhoneiro e em seguida pediu ajuda a um taxista afirmando não ter dinheiro mas ao final, ele sacou uma quantia e pagou o mesmo.

O titular da DEHS afirmou que está dialogando com bancos para realizar os bloqueios nas contas bancárias do acusado para impedi-lo de sair do país, no entanto, essa função só cabe a justiça.

A Polícia do Amazonas juntamente com a Polícia de Roraima está trabalhando em operação conjunta para capturar o foragido. Até o momento ainda não há informações sobre o paradeiro de Rafael, apenas a possibilidade de ele estar tentando chegar na Espanha através da Venezuela.