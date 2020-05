Testagem em massa para Covid-19 será realizada em Coari

Redação AM POST

O Prefeito de Coari, Adail Filho, anunciou nesta sexta-feira, 15, a realização de testagem em massa para Covid-19 voltada especialmente aos idosos e pacientes portadores de comorbidades (diabetes, hipertensão, tuberculose, dpoc), que estão classificados como risco elevado para complicações decorrentes da infecção pelo novo coronavírus. O anúncio foi feito durante o início dos trabalhos de busca ativa desse público, que começaram a ser executados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no bairro Chagas Aguiar.

De acordo com Adail Filho, foram adquiridos cerca de 16 mil testes para esta ação, que deve alcançar em torno de 20% da população coariense. E se for preciso, mais testes serão obtidos. “Se depender da Prefeitura de Coari, da Secretaria Municipal de Saúde, e da nossa força de vontade, não vai faltar nada para a nossa equipe e nem para as pessoas que, por ventura, vierem a ser infectadas. Nós vamos dar toda a estrutura necessária para que possamos superar esse desafio com o menor número de óbitos possível. Essa é a nossa missão”, afirmou o prefeito.

Adail Filho agradeceu aos servidores municipais pelo trabalho, empenho, dedicação e coragem com que estão enfrentando esse desafio de combate e prevenção à Covid-19 em Coari. E destacou que não faltará esforços para que todos continuem atuando com segurança. “Estou muito orgulhoso da nossa equipe que está na linha de frente contra o coronavírus. Temos uma grande missão e cada um vem cumprindo essa missão com muito afinco e determinação motivados pelo amor ao próximo. Vocês são os grandes heróis da nossa cidade. Não é qualquer um que topa um desafio desse”, apontou.

A ação desta sexta-feira envolveu servidores de diversas secretarias, tais como: saúde, desenvolvimento social e segurança pública. Estes profissionais ajudarão as equipes da Estratégia de Saúde da Família e Departamento de Vigilância em Saúde a fazer busca ativa de pacientes que deixam de procurar os serviços de saúde da atenção básica por medo de se contaminar pelo novo coronavírus e, com isso, por diversas vezes, acabam chegando ao serviço de urgência e emergência em estado crítico e, em sua grande maioria, irreversíveis.

As ações desenvolvidas durante as buscas ativas incluem os procedimentos de entrevista, orientações acerca das medidas de prevenção e de manejo correto das síndromes gripais, investigação de pacientes sintomáticos respiratórios / suspeitos de Covid -19, notificação e agendamento para coleta de amostras para testagem rápida domiciliar, que será realizada no segundo dia da ação. No caso do bairro Chagas Aguiar, será neste sábado, 16.

Vale ressaltar que as equipes de saúde irão visitar todos os bairros, conforme um cronograma divulgado nos meios de comunicação, para que possamos assegurar o cuidado de saúde às pessoas que mais precisam, contribuindo assim para diagnóstico precoce e tratamento em tempo oportuno dos pacientes acometidos pelo novo coronavírus.