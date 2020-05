Trabalho da primeira-dama do Amazonas é elogiada por Michelle Bolsonaro

View this post on Instagram

No Amazonas, a primeira-dama Taiana Lima (@taianalimaam) tem trabalhado em diversas ações para atender as pessoas mais vulneráveis durante a pandemia, como arrecadação de cestas básicas. Um desses projetos é desenvolvido por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, que está destinando toneladas de verduras, legumes, pescado e açaí para projetos sociais. Os alimentos distribuídos são comprados pelo Governo do Estado de agricultores de diversos municípios, ajudando também esse público a se manter economicamente ativo. @patria.voluntaria