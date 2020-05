Traficantes espancam rebeldes da quarentena que desobedecem toque de recolher

Redação AM POST*

As pessoas que não estão cumprindo o toque de recolher, em combate a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), imposto por traficantes da comunidade de Acari, no Rio de Janeiro, estão sendo agredidas por eles.

De acordo com moradores da região, quem é visto na rua após às 19h30 corre o risco de ser pego pelo “carro da lapada”.

A Polícia Civil ainda investiga o caso mas áudios e fotos sobre a situação têm circulado em redes sociais. Um deles aparenta ser a gravação de um megafone em que um homem explica quais são as “regras” para circulação no bairro.

“O carro da lapada vai passar às 19h30. Não fique na rua batendo perna de bobeira Atenção, mamãe, não deixe suas crianças na rua. Não estamos de férias, estamos de quarentena. Durante o dia, se tiver que sair na rua, o uso de máscara é obrigatório. Quer fazer festa? Churrasco? Só vai ser permitido dentro de casa. O carro da lapada vai fiscalizar.”

O áudio segue, e o homem afirma que apenas pessoas que trabalhem com entregas serão autorizadas a circular à noite. Mesmo assim, a “permissão” só seria dada a quem estiver de máscara e luva. Quase no fim, a voz fala de casos de coronavírus confirmados no Acari e, inclusive, mortes.

Em mais um áudio, outro homem relata ter ido a Acari e que “o carro dos traficantes” estava passando com fuzis e um “borrachão”. “Quem não tiver [de máscara], o carro da lapada se apresenta”, disse.

De acordo com dados da prefeitura, até as 18h de quarta-feira (29) havia 11 casos confirmados e 2 mortes por Covid-19 em Acari.