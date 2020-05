Trio é preso em fragrante por tráfico de drogas no Aeroporto Eduardo Gomes

Redação AM POST

Operação da Polícia Federal e do Serviço de Vigilância e Repressão ao Combate do Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus (SEREP), realizada neste sábado (9), efetuou a prisão de três indivíduos, com idade de 20 anos, que tentaram levar drogas dentro de tubos de aço a outros estados do Brasil. O caso aconteceu no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus.

Segundo a polícia, o trio estava sobe posse de 16 quilos de maconha do tipo Skunk e 1 quilo de cocaína. Os entorpecentes tinham destinos distintos, sendo no aeroporto de Guarulhos em São Paulo, e Brasília, Distrito Federal.

Os meliantes foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados a Sede da Polícia Federal, na zona Oeste de Manaus.