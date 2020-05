Trump diz que fará teste para coronavírus após assistente ser diagnosticado com covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que será testado diariamente após um assistente pessoal dele ter sido diagnosticado com o novo coronavírus.

O infectado é um integrante da Marinha dos Estados Unidos. Seu cargo é ode “valet”, em inglês, que são membros de uma unidade militar de elite dedicada a trabalhar na Casa Branca e rotineiramente muito próximos ao presidente e sua família.

Trump afirmou que ele tinha “muito pouco contato pessoal” com a pessoa infectada. “Juntos, nós somos guerreiros. Eu sou, você é, todos somos”, disse.

O presidente americano ainda declarou que o episódio do assistente infectado enfatizou as falhas de usar testes exclusivamente para determinar a segurança. Segundo Trump, “alguns dias foram perdidos” entre a data do teste do assistente e o dia do resultado positivo.