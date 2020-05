Unidade Prisional de Coari registra primeiro caso de Covid-19

Redação AM POST

A Unidade Prisional de Coari (UPC), distante 363 quilômetros de Manaus, registrou, nessa quinta-feira (14/05), o primeiro caso confirmado de um detento com Covid-19. O interno foi isolado dos demais e está sendo acompanhado por profissionais de saúde do município. O quadro de saúde dele é considerado estável.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que o apenado apresentou sintomas como febre e dores no corpo, e foi levado ao posto de saúde da cidade para a realização do teste rápido, que confirmou positivo.

O diretor da unidade também apresentou sintomas e foi afastado das atividades para aguardar o resultado do exame. Por meio de ofício, o presídio está solicitando, junto à Secretaria Municipal de Saúde, testes rápidos para todos os internos que apresentarem os sintomas do coronavírus.

Ações de prevenção – A Seap tem orientado todas as unidades prisionais do estado a seguir as medidas preventivas contempladas no Plano de Contingência e no Manual do Procedimento Operacional Padrão (POP), tais como: suspensão das visitas de familiares e advogados; separação dos internos que integram grupo de risco; isolamento por 15 dias para todos que entram no sistema prisional; higienização dos pavilhões e celas; higienização das mãos e sapatos dos servidores na entrada da unidade; e o uso de equipamentos de proteção individual.