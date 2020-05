Unidade Prisional de Parintins confirma mais sete casos de Covid-19

Redação AM POST*

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que, neste final de semana, testaram positivo para Covid-19 mais sete internos da Unidade Prisional de Parintins (UPPIN), município distante 369 quilômetros de Manaus. Os sete casos confirmados foram isolados dos demais apenados, como medida preventiva.

Após a confirmação do primeiro caso, na última sexta-feira (1º/05), a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) esteve na unidade fazendo testes rápidos com esses internos, por meio do qual obtiveram o resultado. Outros 28 devem ser submetidos ao exame ainda nesta terça-feira (05/05). No momento, existem 35 presos na unidade.

O primeiro interno confirmado com a doença, ainda na sexta-feira, recebeu progressão de pena e já se encontra em prisão domiciliar.