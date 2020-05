Unidades de Conservação recebem 200 testes rápidos para diagnóstico de Covid-19 no Amazonas

Redação AM POST

Um total de 200 testes rápidos para diagnóstico da Covid-19 foi disponibilizado pelo Governo do Amazonas, nesta quinta-feira (21/05), para moradores de três Unidades de Conservação (UC) Estaduais gerenciadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema). A entrega foi realizada em comunidades da zona rural de Manaus e Iranduba, em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável (FAS).

Os testes disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) foram encaminhados para a comunidade indígena Três Unidos, localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Aturiá-Apuauzinho (80 testes); para a comunidade Acajatuba, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro (100 testes); e para a comunidade Bela Vista, na RDS Puranga Conquista (20 testes).

Esta é a primeira remessa de testes rápidos de Covid-19 feita pelo Governo especificamente para distribuição em territórios de Unidades de Conservação Estaduais, segundo explica o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira.

“A escolha dessas três comunidades para receber esta primeira remessa de testes pelo Estado ocorreu por conta da proximidade dessas áreas com a capital, que é o local de maior concentração do vírus. Com os resultados, será possível ter um melhor panorama da situação desses locais para articular as próximas decisões relacionadas ao enfrentamento da pandemia junto ao governador (Wilson Lima) e aos órgãos de saúde”, disse.

Os kits de testagem foram distribuídos nos polos base de atendimento. Na comunidade Três Unidos, os testes serão aplicados por profissionais do Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus (DSEI Manaus), enquanto nas demais comunidades a aplicação será administrada por profissionais da assistência básica das próprias prefeituras, que atuam dentro das áreas protegidas.

Para a técnica em Enfermagem da DSEI-Manaus, Neurilene Cruz da Silva, a disponibilização dos testes é um importante aliado para conscientizar as populações tradicionais e indígenas do Baixo Rio Negro sobre a alta transmissibilidade do vírus.

“É muito importante termos os testes rápidos na comunidade, pois infelizmente ainda temos moradores que não acreditam que o vírus pode chegar na nossa aldeia e nas outras comunidades indígenas da região. Com os exames, quando alguém aparecer com os sintomas de Covid-19, nós conseguiremos identificar rápido e agir de forma mais assertiva para evitar complicações”, explicou Neurilene, que atua na comunidade Três Unidos.

Os resultados dos testes devem ser somados ao levantamento de casos de Covid-19 no Amazonas, realizado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

Conscientização – O Tuxaua indígena da etnia Kambeba, Waldemir da Silva, de 61 anos, destacou que os indígenas da Comunidade Três Unidos encaram o momento de pandemia com muita conscientização sobre o distanciamento social.

“Aqui na nossa comunidade, nós não pensamos no pior, sempre falamos de união e apoio para superarmos este momento difícil. Não está sendo fácil, pois sabemos que é uma doença perigosa, mesmo assim fizemos uma palestra de conscientização com os comunitários para fortalecermos a ideia de que o cuidado é necessário em todas as horas”, enfatizou o representante indígena.

O gestor do núcleo da FAS na comunidade, Rafael Sales, ressaltou que as visitas ao local e as demais Unidades de Conservação Estaduais estão suspensas por tempo indeterminado, para conter o avanço da Covid-19 entre as populações ribeirinhas e indígenas.

“A ideia é que as pessoas fiquem em suas casas, em Manaus, e os comunitários das Unidades de Conservação fiquem em suas comunidades, para que não haja uma contaminação em massa para todos ao redor. Sempre passamos as orientações para que as pessoas levem álcool em gel, máscaras e busquem ter o mínimo de contato possível com as pessoas da cidade, caso elas precisem sair da unidade”, disse Sales.

Aliança contra a Covid-19 – A ação desta quinta-feira (21/05) faz parte da “Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais e Organizações Parceiras do Amazonas para o Enfrentamento do Coronavírus”, articulada pela FAS. A cooperação é realizada em conjunto com a Sema, Susam, universidades, empresas, organizações da sociedade civil e outras instituições públicas. “Os testes são muito importantes para que a gente possa diagnosticar os casos de Covid-19 e, a partir disso, seguir os protocolos médicos que recomendam o distanciamento social e para evitar o contágio”, afirmou Virgílio Viana, superintendente geral da FAS.

Ações para populações indígenas – O Governo do Amazonas, por meio da Susam, está em articulação com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) para viabilizar outras ações voltadas a indígenas residentes no interior do estado.

Nesta quarta-feira (20/05), uma reunião foi realizada com representantes municipais de Saúde, do DSEI de São Gabriel da Cachoeira, da Fundação Nacional do Índio (Funai), do Exército Brasileiro e de Organizações Não Governamentais (ONG), para a discussão de medidas emergenciais.

Durante o encontro, foi proposto pela Sesai a abertura de enfermarias em comunidades indígenas para que seja prestado o primeiro atendimento aos doentes. A secretária de Saúde Simone Papaiz colocou a estrutura de saúde do Estado na região à disposição do Distrito e da Sesai para a execução dos planos de ação que estão sendo definidos pelo Governo Federal. Uma segunda reunião será realizada nos próximos dias para definir as ações.