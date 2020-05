Veja vídeo: Criança recém-nascida é encontrada abandonada em cima do telhado de casa no bairro Alvorada

Redação AM POST

Uma bebê recém-nascida, foi encontrada nesta terça-feira (26), abandonada em cima do telhado de uma casa no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Policiais militares foram acionados por moradores do local para fazerem a remoção.

A menor foi levada ao Hospital do Alvorada e lá foi confirmado que ela estava desidratada, havia perdido muito sangue e ainda estava com o cordão umbilical, que conecta o feto à placenta e garante o transporte de nutrientes e trocas gasosas.

O estado de saúde da menina é estável apesar de ter passado cerca de quatro horas exposta ao sol no telhado até ser encontrada. PMs fazem as buscas pela região para localizar a mãe da criança que deverá prestar esclarecimentos.

Veja o vídeo: