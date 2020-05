Veja vídeo: Sikêra Jr retorna de forma inusitada ao comando do Alerta Nacional

Redação AM POST*

O apresentador do Alerta Nacional, Sikêra Jr, retornou de forma inusitada ao comando da atração a tarde desta segunda-feira (25). Recuperado da covid-19, que ele contraiu em abril, o comunicador invadiu a parede do estúdio com um trator pilotado por ele mesmo.

Depois que teve o diagnóstico da doença, Sikêra, claro, foi afastado de suas funções na RedeTV! e ficou se tratando em casa. Toda a família dele pegou a doença. Ele revelou que o vírus chegou a sua casa por meio de uma enfermeira que tratava sua esposa.

Na família de Sikêra, foi ele quem chegou a um estado de saúde mais grave. Entretanto, ele não chegou perto da morte nem de ter os pulmões afetados, como foi noticiado por um radialista local.

Durante o período afastado, dois repórteres do Alerta Nacional assumiram o comando da atração, Mayara Rocha e Bruno Fonseca, apelidado pelo apresentador de Brunoso.

No twitter internautas comemoraram o retorno do apresentador para o Alerta Nacional através da hashtag do programa.

Veja vídeo da volta de Sikêra Jr: