Veja vídeo: Suspeito de assaltar ônibus no T1 leva surra de passageiros até desmaiar

Redação AM POST

Um homem, não identificado, foi espancado por passageiros após tentar assaltar um ônibus na noite da última sexta-feira (8), dentro do Terminal de Integração 1 (T1), localizado na avenida Constantino Nery, Centro, Zona Sul de Manaus. Toda a cena de agressão foi filmada por uma câmera de celular e divulgada nas redes sociais.

Nas imagens é possível ver o meliante jogado no chão recebendo vários chutes e pontapés de ao menos cinco pessoas. Nas imagens também é possível ver uma mulher desmaiada dentro do coletivo após, possivelmente, ser vítima do suspeito.

“Vão matar o cara que tava no ‘busão’ tentando roubar”, diz o homem que fez a gravação.

O suspeito desmaiou devido as agressões e mesmo inconsciente continuou apanhando, até que uma passageira interviu na briga e parou o linchamento.

Segundo a policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pela segurança naquela região, uma viatura foi até o local, mas a situação já havia sido controlada.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do agredido e nem se ele foi atendido por uma equipe médica.

Veja o vídeo: