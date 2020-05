Venezuelano é preso acusado de estuprar criança no bairro Cachoeirinha

Redação AM POST

Um venezuelano de 36 anos, foi preso acusado de estuprar uma criança de 12 anos, por volta das 10h, na manhã desse domingo (4), em uma clínica de prótese dentária, localizada no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus.

Conforme a polícia, a menor saiu de casa para encontrar a tia no lanche onde ela trabalha, também no mesmo bairro, durante o trajeto, o suspeito a capturou e a levou para as dependências da clínica e cometeu o ato libidinoso. Após o abuso, a vítima conseguiu fugir e relatou o caso a tia que de imediato alertou a população. O homem foi capturado e espancado pelos moradores em torno até a chegada da polícia.

O suspeito foi levado a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para os procedimentos cabíveis e será autuado por estupro de vulnerável.