Vídeo de idosa com dificuldade de respirar dentro de saco plástico não teria acontecido em Manaus

Órgãos de saúde do Amazonas, negaram que um vídeo que circula nas redes sociais e grupos de whatsapp desde o último domingo (3), mostrando uma idosa com dificuldades para respirar dentro de um saco plástico que seria de necrotério, tenha sido em alguma unidade hospitalar de Manaus.

A mulher foi reconhecida pelo cabo da Policia Militar, Moisés Arancíbia, como sendo sua mãe, devido semelhança, no entanto, o fato ocorreu no Hospital Abelardo Santos no Pará. As imagens ganharam repercussão pela forma desumana que a paciente foi tratada.

A Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) também afirmou que as imagens divulgadas não feitas em nenhuma unidade hospitalar do Estado.

As imagens não correspondem com nenhum local do hospital e a paciente do vídeo também não está usando a vestimenta obrigatória.

Mesmo após os pronunciamentos, o cabo Moisés informou que registrou um Boletim de Ocorrência no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e agora aguarda o inquérito policial para apurar a denúncia.

