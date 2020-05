Walt Disney apresenta na quarta-feira plano para reabertura de parques na Flórida

Reuters

A Walt Disney informou nesta terça-feira que apresentará na quarta-feira sua proposta de reabertura em fases de seus parques temáticos em Orlando, Flórida, a uma força-tarefa local.

A Disney fechou parques temáticos em todo o mundo em janeiro para ajudar a impedir a propagação do coronavírus.

A empresa começou a reabrir seus parques no início do mês permitindo um número limitado de visitantes à Disneyland de Xangai, exigindo medidas de distanciamento social e outras garantias de segurança. O uso de máscara é obrigatório para visitantes, que precisam passar por medição de temperatura.

Na quarta-feira um executivo da Disney vai detalhar os planos da empresa para a Walt Disney World em Orlando para a Força Tarefa de Recuperação Econômica do Condado de Orange. O condado precisa aprovar o plano da Disney antes de submetê-lo ao gabinete do governador, que também precisa sancioná-lo antes que os parques possam ser reabertos ao público.

A Disney opera quatro parques temáticos no complexo Walt Disney World, que atraiu 157,3 milhões de visitantes em 2018, de acordo com a Associação de Entretenimento Temático, responsável por ranquear os parques temáticos mais visitados do mundo.

Na semana passada, lojas e restaurantes da área de compras Disney Springs, nas imediações dos parques em Orlando, reabriram para os visitantes pela primeira vez desde março.

O Sea World, da Sea World Entertainment, também apresentará um plano de reabertura à mesma força tarefa na quarta-feira, segundo nota do condado.