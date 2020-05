Wilson Lima decreta luto por mortes de Covid-19 e definirá, com demais poderes, medidas mais rígidas de isolamento

Redação AM POST

O governador Wilson Lima anunciou, nesta segunda-feira (11/05), que decretou luto de três dias por mortes decorrentes de Covid-19, causada pelo novo coronavírus, tendo sido ultrapassada ontem a marca de mil vidas perdidas no Amazonas em razão da pandemia da doença. Ele também adiantou que amanhã (12/05) se reunirá com representantes de demais poderes e órgãos de controle para definir medidas mais rígidas de isolamento social.

Segundo Wilson Lima, o estudo encomendado pelo Governo do Amazonas indica que o estado já atravessava o pico de casos de Covid-19 no início de maio. Também aponta a necessidade de análise do comportamento da curva de incidência, o que vem sendo feito para avaliar, inclusive, possibilidade de um repique de casos.

“Ontem nós ultrapassamos a casa de mil mortos aqui no Amazonas. Hoje o Governo do Estado está decretando luto oficial de três dias e bandeiras a meio mastro, lamentando essas mortes que foram ocasionadas pelo coronavírus. Amanhã estarei reunindo com os poderes, com a indústria e o comércio para a gente reavaliar a possibilidade de estabelecermos medidas mais restritivas, porque quanto maior for o isolamento, mais rápida há a possibilidade da gente sair dessa situação e retomar a nossa rotina”, frisou.

Providências – Em entrevista a uma emissora de TV nesta segunda-feira, Wilson Lima ressaltou que o Governo do Estado vem se preparando para enfrentar o aumento de casos de síndromes respiratórias desde novembro de 2019, quando a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) apontava tendência de crescimento de casos principalmente por conta do período chuvoso no Amazonas.

“Desde novembro de 2019 nós já começávamos a nos preparar para essas síndromes respiratórias. Isso nos ajudou, mas todo mundo sabe o quanto é precária a nossa rede de saúde, como nós recebemos a rede de saúde, e isso acabou fazendo com que nós tivéssemos superlotação nas unidades”, disse o governador, ao ressaltar as medidas tomadas na ampliação de leitos.

“Nós colocamos para funcionar aqui um hospital que só funcionava com 30% da sua capacidade. Dos 350 leitos que tínhamos aqui, apenas 130 estavam em funcionamento, e nós colocamos esse hospital para funcionar com toda a sua totalidade, que é o Delphina Aziz, é referência para o atendimento da Covid-19. Então só lá nós abrimos mais de 200 leitos, incluindo leitos de UTI e leitos clínicos”, detalhou.

Ele também destacou a abertura do Hospital de Combate à Covid-19, na Universidade Nilton Lins. “Nesse hospital já temos algo em torno de 100 leitos, sendo 16 UTIs e os outros clínicos, e com capacidade de aumentar até 400, de acordo com o retorno que a gente tiver do Governo Federal para a aquisição de respiradores e contratação de profissionais”, destacou o governador em entrevista.