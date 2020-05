Wilson Lima entrega equipamentos e insumos ao Hospital Regional de Tefé

Redação AM POST

O governador Wilson Lima esteve em Tefé, nesta quinta-feira (21/05), para entregar equipamentos e insumos ao Hospital Regional e acompanhar as ações de enfrentamento ao novo coronavírus no município (distante 522 quilômetros de Manaus). Ele também anunciou que a Secretaria de Saúde (Susam) estuda a implantação de uma usina de oxigênio na unidade hospitalar local, o que vai possibilitar uma melhoria na sua capacidade de atendimento.

Na ocasião, o governador afirmou que o Estado está ampliando o suporte ao interior para conter o avanço da Covid-19. “Só aqui para Tefé, que é um município polo e que recebe pacientes de outros municípios, desde o início de maio, nós já enviamos mais de 20 mil itens, e isso inclui respiradores. Aqui, por exemplo, já vamos caminhar para dez UCIs (Unidades de Cuidados Intermediários), que são aquelas unidades de média complexidade fundamentais para ajudar o paciente no tratamento e evitar que ele possa entrar numa situação de agravamento”, disse.

Entre os materiais enviados para Tefé, nesta semana, estão 6.520 unidades de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), cinco respiradores, um aparelho de gasometria, 500 testes rápidos para Covid-19, álcool em gel e vários lotes de medicamentos. O Hospital Regional tem 40 leitos exclusivos para casos de Covid-19 até o momento, sendo 30 de Sala Rosa e 10 UCIs.

Por determinação do governador, as equipes da Susam também avaliam a instalação de uma usina de oxigênio no Hospital Regional de Tefé. “Já pedi para fazerem o levantamento para a montagem de uma usina de gás, que, nesse momento, tem sido fundamental porque o maior problema daquele paciente que é acometido de Covid-19 é a questão da insuficiência respiratória, então, isso vai ser fundamental não só para o município de Tefé, mas também para os municípios que procuram a cidade para receber o atendimento nessa área de saúde”, explicou Wilson Lima.

Suporte – Somente na primeira quinzena de maio, o Governo do Estado destinou 26.645 unidades de EPIs ao município de Tefé, incluindo aventais, luvas, óculos de proteção, máscaras de proteção facial, pro-pés, toucas e protetores faciais. Também foram enviados 50 kits de EPI com avental, capuz e bota, 1.540 testes rápidos, 63 litros de álcool em gel e 48 litros de álcool líquido.

Ainda em março, como parte das primeiras ações do Governo do Amazonas para o combate à pandemia, o município também recebeu um repasse de R$ 618.502,25, do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), para investimentos na rede de assistência básica.

Planejamento – O Governo do Amazonas desenhou uma estratégia para o interior que envolve um apoio diferenciado aos municípios polo durante a pandemia de Covid-19. Em cada calha de rio, há um município de referência que oferece atendimento de média complexidade para a sua população e a do seu entorno. Com isso, apenas os casos mais agravados são encaminhados para a capital.

Para a secretária de Saúde, Simone Papaiz, a estratégia vem dando certo. “O Governo do Estado, através da Susam, tem feito esse aporte tanto de insumos quanto de equipamentos para os municípios polo, principalmente agora, quando temos um aumento de casos no interior”, afirmou.

No caso de Tefé, Simone ressaltou que a área de saúde é de gestão plena, ou seja, de responsabilidade da prefeitura, mas que a união é importante para o enfrentamento ao novo coronavírus. “O apoio do Governo do Estado visa uma única coisa, que a gente consiga passar por essa pandemia com menos perdas possíveis”, disse.

Retomada de obras – Durante a visita à cidade de Tefé, o governador Wilson Lima anunciou, ainda, duas novas obras de infraestrutura no município, com investimentos de R$ 14,6 milhões. A primeira tem início previsto para o dia 10 junho e vai recuperar 14,59 km de vias dos bairros Jerusalém e São José. A segunda, em fase de licitação, será realizada no Ramal do Pavão, com serviços como terraplanagem, aterro, pavimentação e drenagem.

Além dessas intervenções, o Governo do Estado retomará as obras da Unidade Prisional de Tefé, que está com 25,9% de execução, e finalizará os serviços de construção do Núcleo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Os dois projetos totalizam investimentos de R$ 14,1 milhões.