Zeca Camargo é demitido da Globo após 24 anos

Redação AM POST*

O jornalista Zeca Camargo foi demitido da Rede Globo nesta quarta-feira (27). Ele estava na emissora carioca há 24 anos e ao longo de sua trajetória lá, apresentou programas como ‘No Limite’, “Fantástico”, “Vídeo Show” e “É de Casa”.

“Após 24 anos de uma trajetória conjunta, marcada por uma parceria de muito respeito e sucesso, o apresentador Zeca Camargo se despede da Globo”, disse a Globo em nota enviada à coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

“Em sintonia com as novas dinâmicas de parceria da Globo e do mercado, a decisão da não renovação do contrato foi feita em comum acordo entre o apresentador e a empresa, que continuará de portas abertas para possíveis projetos, em todas as plataformas”, seguiu o texto.