Abraham Weintraub anuncia saída do ministério da educação

Redação AM POST

O ministro da educação Abraham Weintraub anunciou, nesta quinta-feira (18), sua saída do Ministério da Educação (MEC). O pronunciamento foi feito em um vídeo publicado pelo próprio Weintraub, em que aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro.

No vídeo Weintraub disse que deixa o cargo para assumir a diretoria do Banco Mundial. “Sim, desta vez é verdade. Eu estou saindo do MEC e vou começar a transição agora. Nos próximos dias, eu passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar, interino ou definitivo”, diz Weintraub. O nome do substituto não foi informado.

“Neste momento, eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco. Já fui diretor de um banco no passado. Volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial”, completou.

Ele agradeceu a oportunidade de ser titular do ministério da educação e disse que segue do lado do presidente a quem tanto admira por ser justo e fazer as coisas certas.

Bolsonaro disse ser um momento difícil, pois a confiança não se compra, se adquire. Emocionado, Jair afirmou não vai deixar de lutar por liberdade.

“É um momento difícil, todos os meus compromissos de campanha continuam de pé. Busco implementá-lo da melhor forma possível. A confiança você não compra, você adquire. Todos que estão nos ouvindo agora são maiores de idade, sabem o que o Brasil está passando. E o momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar por liberdade. Eu faço o que o povo quiser”, afirma Bolsonaro no vídeo.

Veja o vídeo: