Abraham Weintraub é multado em R$ 2 mil por falta de máscara durante ato de apoio a Bolsonaro

O governo do Distrito Federal multou o ministro da Educação, Abraham Weintraub, em R$ 2 mil por não usar máscara durante um protesto neste domingo (14), em Brasília. Weintraub esteve em um ato de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

O uso do item de proteção é obrigatório em áreas públicas da capital desde o dia 30 de abril. Quem for flagrado sem o acessório pode ser multado em até R$ 2 mil, além de responder pelo crime de infração de medida sanitária. A pena, neste caso, pode chegar a um ano de prisão.

Ala política defende saída de Weintraub da Educação, e STF aguarda demissão

Ibaneis decreta uso obrigatório de máscaras no DF; medida prevê punição em caso de descumprimento

A assessoria do Ministério da Educação informou À TV Globo que o ministro não foi notificado e que a pasta não comentará o caso. Em nota, o DF Legal informou que, até esta segunda-feira (15), cerca de 61 mil pessoas já foram abordadas e duas multas foram aplicadas pelo descumprimento da regra.

“A Secretaria DF Legal informa que a operação de fiscalização do uso obrigatório de máscaras é feita em todo o Distrito Federal por 10 órgãos que compõem a força-tarefa composta pelo GDF.”

Além do ministro, a maior parte dos manifestantes também estava sem máscara. Durante o ato, Weintraub provocou aglomeração, cumprimentou, tirou fotos e abraçou as pessoas.

O valor da multa aplicada a Weintraub é o máximo da punição. A justificativa são os agravantes e o fato de ser obrigação da autoridade dar exemplo de conduta.

Ato em Brasília

Durante o ato neste domingo (14), ao ser questionado por apoiadores sobre impostos pagos para “funcionários corruptos”, Weintraub disse que já tinha falado sua opinião sobre “os vagabundos”.

“Eu já falei a minha opinião, o que eu faria com vagabundo”, disse, sem deixar claro a quem se referia.

O ministro usou o mesmo termo na reunião ministerial de 22 de abril, quando defendeu a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e os chamou de “vagabundos”.

“Eu acho que é isso que a gente está perdendo, está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca. Era só isso, presidente”, disse Weintraub na reunião com Bolsonaro e outras autoridades.

Por conta dessa declaração, Weintraub passou a ser investigado no inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura disseminação de fake news e ofensas a ministros da Corte. Em depoimento à Polícia Federal, colhido na sede do ministério, Weintraub optou por ficar em silêncio.