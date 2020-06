Acidente deixa mulher presa entre as ferragens do carro no bairro Distrito Industrial

Redação AM POST

Acidente envolvendo um carro e um caminhão, deixou uma mulher, de identidade não revelada, ferida e presa nas ferragens do veículo na manhã deste sábado (27) na avenida Oitis, bairro Distrito Industrial, zona Sul de Manaus.

Em relato, o motorista do caminhão, identificado como Jardilson da Silva, informou que a mulher ligou o pisca do veículo, dando sinal de que iria entrar na outra pista, no entanto, se distraiu e acabou colidindo na lateral do caminhão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover a mulher de dentro do carro e ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida levada a uma unidade de saúde. O seu estado de saúde não foi revelado.