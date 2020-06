Acidente deixa três feridos na rodovia AM-010

Redação AM POST

Três pessoas ficaram feridas após acidente de carro por volta das 7h da manhã desta sexta-feira (25), no Km 61, da rodovia AM-010, que liga a capital à Rio Preto da Eva.

Testemunhas relataram que um taxista, de 48 anos, acabou colidindo com um carro de passeio que estava com um casal, sendo homem de 50 anos, e uma mulher de 49 anos. Ainda não há informações do que motivou o acidente.

O Corpo de Bombeiros precisou serrar os destroços do veículo para retirar o casal de dentro e com o impacto acabaram sofreram lesões na região do tórax.

O taxista foi levado com urgência ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto e o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.