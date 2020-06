Adolescente que estava desaparecida é encontrada morta com sinais de estupro em Nova Olinda do Norte

Redação AM POST

Uma adolescente, identificada como Jamilly Souza, de 13 anos, foi encontrada morta quase degolada e com sinais de estupro neste domingo (21), em uma área de mata no bairro Vale do Sol, município de Nova Olinda do Norte (distante 135 quilômetros de Manaus).

Testemunhas relataram que a vítima estava desaparecida e a última vez que foi vista, estava sob a companhia de dois rapazes. Um dos suspeitos do crime foi preso após o corpo ter sido encontrado.

Moradores revoltados reclamam da criminalidade na região e pediram justiça para Jamilly.

A polícia do município investiga o caso e segue nas buscas para encontrar o segundo suspeito.