Águas de Manaus vão realizar serviços de melhorias a partir desta quinta-feira nos bairros da Zona Norte

Redação AM POST



Para promover melhorias no sistema de abastecimento, a concessionária Águas de Manaus realizará algumas paradas programadas em bairros da zona Norte neste mês de junho. Os serviços são necessários para que obras como a implantação de novas redes e trocas de equipamentos no sistema Francisca Mendes possam ser realizadas com segurança operacional.



A primeira parada acontece nesta quinta-feira (04), com os trabalhos acontecendo entre 13h e meia-noite. Após a finalização dos serviços, a água começa a retornar na região de maneira gradativa. A previsão é que o abastecimento esteja normalizado na área abrangida em até 6h após a conclusão da intervenção.



Por conta do trabalho de melhorias no sistema, os seguintes bairros da zona Norte devem apresentar oscilações no abastecimento de água tratada no período informado: Francisca Mendes, Conj. Sergio Pessoa Neto, Conj. Américo Medeiros, Parque Eduardo Braga, Conj. Omar Aziz, Conj. Renato Souza Pinto II, Ribeiro Junior, Riacho Doce II e III, Comunidade Raio de Sol, Conj. Galiléia, Nova Cidade e Aliança com Deus.



A mesma região ainda receberá outras três paradas programadas, previstas para os dias 09 de junho (no horário entre 13h e 0h), 16 de junho (entre 22h e 5h) e 18 de junho (entre 22h e 5h). Esse pacote de intervenções irá trazer uma solução definitiva para o abastecimento de água destes bairros.



RESERVE ÁGUA – Por conta das paradas programadas, a concessionária reforça a necessidade da população dos bairros abrangidos reservar e fazer o uso consciente de água nos períodos informados. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupas, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população durante os dias de intervenção. A concessionária ainda disponibilizará carros pipa para abastecer locais prioritários como hospitais e Unidades Básicas de Saúde na região.



A concessionária reforça o compromisso com a cidade e agradece a compreensão da população. Qualquer ocorrência que necessite intervenção da concessionária deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.

* Com informações da Assessoria de Imprensa