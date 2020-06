Aleam aprova projeto que garante indenização para dependentes de profissionais da saúde e segurança mortos por Covid-19

Redação AM POST*

O Projeto de Lei (PL) que garante indenização aos dependentes de profissionais de saúde e de segurança pública vítimas fatais da Covid-19 foi aprovado, na manhã desta quarta-feira (3), pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). De autoria do deputado Delegado Péricles (PSL), o projeto prevê a obrigatoriedade de auxílio no valor de R$ 100 mil, repassados ao beneficiado em um período máximo de seis meses, a partir da data do falecimento.

“Meu objetivo sempre foi valorizar e reconhecer esses profissionais que atuam na ponta, como sempre costumo dizer, que estão na guerra. Eles precisam não só ter a devida valorização, mas devem ser amparados em momentos extremos. Felizmente hoje contei com a sensibilidade dos colegas parlamentares com aprovação unânime deste projeto. Agora, espero que o governo o torne realidade o mais breve possível, levando sempre em consideração a importância extrema desses profissionais neste momento de enfrentamento à pandemia em nosso estado”, afirmou.

Péricles tem, desde o início do mandato, defendido a valorização dos profissionais como base fundamental para a melhoria na prestação de serviços como segurança e saúde. A deficitária estruturação tanto no que diz respeito aos hospitais e pagamento de salários na saúde, quanto ao insuficiente fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) na segurança, foi motivadora do parlamentar na elaboração do PL.

“Pelo cargo que ocupam, esses profissionais já são naturalmente pessoas expostas ao vírus. Somado a todos os problemas enfrentados pela gestão no enfrentamento à covid-19 em nosso Estado, é necessário que eles sigam na batalha certos de que os seus também serão resguardados. Reforço, ainda, que tive devida preocupação em atentar para importância dos trabalhadores de empresas privadas que atuam de igual forma no front. Eles estão inclusos nesta propositura”, concluiu.