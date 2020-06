Aleam aprova projeto que prevê afastamento de professores investigados por pedofilia

Redação AM POST*

O Projeto de Lei nº 529/2019, que prevê o afastamento das atividades em sala de aula de professores investigados por pedofilia, de autoria da deputada estadual Joana Darc (PL), foi aprovado durante sessão plenária virtual nesta quarta-feira (3). Agora a matéria seguirá os trâmites para aprovação no Executivo.

O objetivo do projeto não é punir o professor que está sendo investigado, mas retirá-lo da sala de aula enquanto durar o processo de investigação, seja administrativo ou judicial. Ele deverá ser lotado em outra área da secretária de educação.

O projeto diz ainda que, em caso de condenação do docente, este deverá ser definitivamente afastado das atividades das escolas, por ser atividade incompatível com sua conduta. “Cabe ressaltar que o Código Penal considera crime a relação sexual ou ato libidinoso praticado por adultos com criança ou adolescente menor de 14 anos. No âmbito jurídico, a pedofilia é conceituada como o abuso sexual de crianças e adolescentes, ensejando inúmeros crimes previstos tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto no Código Penal”, disse a autora do projeto.

É considerado crime, inclusive, o ato de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.