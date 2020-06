Alfredo Menezes oficializa demissão da Suframa e agradece Bolsonaro: “me confiou tamanha honraria profissional”

Redação AM POST

O Coronel Alfredo Menezes, anunciou nesta quarta-feira (3) que ele mesmo havia pedido para deixar o cargo de Superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa). Especulações sobre a exoneração já estavam sendo noticiadas e até o presidente Jair Bolsonaro confirmou a demissão nesta manhã.

Em nota de esclarecimento publicada no site do Governo Federal, Menezes afirma que deixa o cargo com sentimento de gratidão ao presidente Bolsonaro que o colocou lá.

“Na data de hoje finalizo, a pedido, mais uma honrosa missão de proteção à Amazônia brasileira. Quando assumi a Superintendência da Zona Franca de Manaus, em 18/02/2019, passei a defender e proteger não só a Zona Franca de Manaus, mas todos os estados de atuação da Suframa, com a política de incentivos fiscais para atração de investimentos. Ao finalizar esta missão, com o pedido de exoneração, deixo o cargo com o mais nobre agradecimento ao Presidente da República, que me confiou tamanha honraria profissional”, diz trecho da nota.

Nos bastidores, especula-se que Menezes irá ocupar um cargo na Secretaria Nacional de Meio Ambiente, ligada ao Ministério do Meio Ambiente.

Leia nota na íntegra:

Quero me dirigir a sociedade amazonense informando que na data de hoje (03/06/2020) finalizo, a pedido, mais uma honrosa missão de proteção à Amazônia brasileira.

Quando assumi a Superintendência da Zona Franca de Manaus, em 18/02/2019, passei a defender e proteger não só a Zona Franca de Manaus, mas todos os estados de atuação da Suframa, com a política de incentivos fiscais para atração de investimentos.

Ao finalizar esta missão com o pedido de exoneração (abaixo) do cargo de Superintendente, deixo o cargo com o mais nobre agradecimento ao Presidente da República, que me confiou tamanha honraria profissional.

Agradeço ao Ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, pelas orientações seguras que recebi e aos empresários do setor industrial, comercial e agropecuário, com os quais juntos procuramos avançar com a implementação de ações institucionais concretas capazes de tornar nosso modelo da ZFM o melhor ambiente de negócios.

No mais, quero ratificar meu profundo respeito a todos os colaboradores e servidores do governo federal que de forma direta e indireta, contribuíram decisivamente para o êxito desta gestão à frente da Suframa.

Por fim, agradeço especialmente a minha família que sempre esteve ao meu lado e que tem sido o esteio para o enfrentamento de novos desafios que podem advir, para quem jamais deixou de cumprir a missão de contribuir para o desenvolvimento econômico do estado do Amazonas.

SELVA!”

Alfredo Menezes