Alunos começam a receber kits do ‘Merenda em Casa’ no interior do Amazonas

Mais de 16 mil estudantes da rede pública estadual de ensino dos municípios de Codajás, Coari e Novo Aripuanã vão começar a receber os kits do programa “Merenda em Casa”. Em Codajás e Novo Aripuanã, as entregas começam nesta quinta-feira (04/06), nas escolas. Em Coari, iniciam na segunda-feira (08/06), conforme cronograma da Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas. Ao todo, mais de 220 mil alunos do interior do estado serão beneficiados pelo programa.

O coordenador regional de Educação de Codajás, Roberto Venâncio, disse que 3.696 kits serão entregues no município do Baixo Solimões. Destes, 120 serão enviados para a zona rural da cidade e serão entregues diretamente na casa dos estudantes, que fazem parte do ensino tecnológico.

Na sede de Codajás, os pais e responsáveis deverão buscar os kits nas escolas em que a criança ou adolescente estuda. As sete escolas onde serão feitas as entregas são: Escola Estadual (EE) Luiz Gonzaga, EE Wilson Garcia, EE Rodrigo Costa, EE Nossa Senhora das Graças, EE Gilberto Mestrinho, EE José Melo e EE Marechal Costa e Silva. As entregas iniciam às 7h e os pais ou responsáveis têm de apresentar documento de identificação e também documento do aluno.

Em Coari, a 362 km de Manaus, são 9.965 kits a serem distribuídos aos alunos das 15 escolas, todas na cidade. As entregas começam na segunda e vão até quinta-feira (11/06). A coordenadora regional do município, Maria Socorro Silva, afirma que os kits proporcionarão impacto positivo junto aos estudantes dos ensinos fundamental, médio e tecnológico neste período de suspensão de aulas presenciais.

“Toda ajuda, nesse momento, é de grande valia. A expectativa está grande, os pais estão informados pelas rádios e redes de comunicação, sendo assim, estão esperando. Só temos a agradecer à Secretaria e ao Governo, que não têm medido esforços para que isso acontecesse. Serão quase 10 mil famílias beneficiadas e é o pão de cada dia na mesa dos nossos estudantes”, avalia a coordenadora.

Em Novo Aripuanã, na calha do rio Madeira, será feita a entrega de 3.087 kits do “Merenda em Casa”. A distribuição, no município, também começa nesta quinta-feira, na área urbana. Lá, serão entregues 2.794 kits. Na segunda-feira, as entregas serão iniciadas na zona rural de Novo Aripuanã, onde 294 alunos serão beneficiados.

Merenda no interior – O “Merenda em Casa” é um programa do Governo do Estado que, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, entrega aos alunos de todas as modalidades do ensino público estadual kits com itens da merenda que seriam servidos aos alunos nas escolas. O objetivo é auxiliar na manutenção dos estudantes durante o período de pandemia e de suspensão de aulas presenciais.

