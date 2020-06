Alvo da Operação Sangria, governador Wilson Lima afirma que está tranquilo e quer fatos esclarecidos

Redação AM POST

O governador Wilson Lima disse, nesta terça-feira (30/06), que é o principal interessado na apuração dos fatos relacionados à investigação objeto da operação da Polícia Federal que apura a atuação de uma organização criminosa instalada no governo do Amazonas com o objetivo de desviar recursos públicos destinados a atender as necessidades da pandemia de covid-19.

“Hoje eu fui surpreendido com uma operação aqui em Manaus, quando estava em Brasília cumprindo uma agenda oficial. Apesar de surpreso, eu acho importante, para esclarecer esses fatos. E eu, enquanto governador, sou o principal interessado de que isso seja efetivamente apurado”, afirmou.

“Durante o pico da pandemia, a minha determinação era para que se salvassem vidas, e aí havia necessidade de celeridade nos processos para aquisição de materiais para o combate ao coronavírus. E, em nenhum momento, houve qualquer determinação para prática ilegal, para corrupção ou qualquer coisa nesse sentido”, frisou.

A subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo, disse que “os fatos ilícitos investigados têm sido praticados sob o comando e orientação do governador do estado do Amazonas o qual detém o domínio completo e final não apenas dos atos relativos à aquisição de respiradores para enfrentamento da pandemia, mas também de todas as demais ações governamentais relacionadas à questão”.