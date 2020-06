Amazonas alcança segundo lugar no Índice de Transparência da Covid-19 da Open Knowledge

Redação AM POST

O Amazonas passou a ocupar, na última semana, o segundo lugar no Índice de Transparência da Covid-19 da Open Knowledge, organização que avalia o desempenho das secretarias de saúde na divulgação de informações sobre a pandemia do novo coronavírus. No Boletim da Open Knowledge desta quinta-feira (11/06), o estado foi considerado o maior destaque, ao subir 53 pontos em relação à avaliação anterior e atingir 98 pontos, dois a menos que a pontuação máxima, que é 100.

A análise é feita semanalmente com base em informações disponíveis nos sites e nas redes sociais das secretarias estaduais de saúde e na divulgação de releases distribuídos à imprensa. A avaliação e os boletins semanais podem ser acessados no site www.transparenciacovid19.ok.org.br.

Na classificação de nível, que varia de opaco, baixo, médio, bom e alto, o Amazonas alcançou nível de transparência alto. Ficou atrás de Alagoas e Acre, também com 98 pontos, e Rondônia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás, com 100 pontos.

A secretária de Saúde, Simone Papaiz, ressaltou o trabalho realizado pelos técnicos da secretaria e do Governo do Estado que levaram a esse resultado bem sucedido.

“Entendemos que a transparência é fundamental não apenas para o acompanhamento dos órgãos de controle, mas para que todos, inclusive a população, vejam o quanto a Susam e o Governo do Amazonas têm trabalhado para atender a população durante a pandemia do novo coronavírus. Por isso que a equipe da secretaria, com o apoio da FVS (Fundação de Vigilância em Saúde) e da CGE (Controladoria-Geral do Estado), tem trabalhado para melhorar a divulgação dessas informações”.

Para o controlador-geral do Estado, Otávio Gomes, o resultado positivo mostra a preocupação do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do vice-governador, Carlos Almeida, em melhorar a transparência das informações fornecidas ao cidadão amazonense.

“O avanço nos resultados da transparência mostra o esforço que o Governo do Estado concentra na busca de ferramentas que gerem a melhor apresentação dos dados epidemiológicos relacionados ao novo coronavírus no Amazonas. É um trabalho que conta com a atuação dos órgãos de saúde e de transparência. Buscamos alcançar o primeiro lugar”, destacou o controlador.

Quem melhorou – O desempenho do estado mereceu destaque em um trecho do boletim, que cita quem melhorou: “Já em variação de pontos positivos, o maior destaque desta rodada é o Amazonas. Agora, com um painel reformulado e novos dados, o ente avança ao segundo lugar do ranking, subindo 53 pontos e saltando 11 posições”.

Escalada da Transparência – No dia três de abril, quando foi divulgado o primeiro boletim da Open Knowledge, o Amazonas estava em uma das últimas posições, com 17 pontos e índice baixo de transparência. Já no segundo boletim, de nove de abril, foram alcançados mais 23 pontos, atingindo um total de 40 e o nível de transparência saltou para médio. Nessa fase, o boletim também deu destaque ao Estado por ter criado o painel de visualização e passado a publicar releases mais detalhados, sendo, inclusive, o único a publicar o número de testes aplicados, conforme registrado pela organização no boletim semanal. No boletim de sete de maio, o Amazonas voltou a conquistar destaque, alcançando 88 pontos e com isso, ficando em quarto lugar no ranking.

O Índice de Transparência da Covid-19 é composto por vários critérios de avaliação. Quanto mais adequado os padrões de dados das secretarias estaduais aos parâmetros adotados pela Open Knowledge, melhor a avaliação recebida.

A proposta do índice é analisar as iniciativas de transparência das secretarias e do Ministério da Saúde (MS) em relação à disponibilização de dados elementares para que a sociedade possa acompanhar a evolução da epidemia e as políticas adotadas.

Os dados da Covid-19, no Amazonas, estão disponíveis no site da Susam (www.saude.am.gov.br), onde é possível acessar o boletim completo direto no link http://www.saude.am.gov.br/painel/corona/, e também, no site da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) www.fvs.am.gov.br.