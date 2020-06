Ansel Elgort, de “A Culpa é das Estrelas”, é acusado de estupro

Ansel Elgort ,astro dos filmes A Culpa é das Estrelas e Em Ritmo de Fuga, foi acusado de estupro por uma usuária chamada Gabby no Twitter nesta sexta-feira (19). Em um longo relato, ela afirmou que foi abusada pelo ator em 2014, quando tinha ainda 17 anos, compartilhando uma foto e um print que comprovariam o crime cometido pelo astro.

“Eu fui abusada sexualmente dias depois de completar 17 anos de idade. Ele estava na casa dos 20. Ele sabia o que estava fazendo. Eu não estou postando isso para ganhar fama, porque eu simplesmente não me importo com isso. Estou postando para que eu possa finalmente me curar e porque sei que não estou sozinha e ele fez isso com outras garotas. Ansel Elgort abusou sexualmente de mim quando eu tinha 17 anos”, afirmou.

Ela lembrou que os dois começaram a interagir por Snapchat. “Eu mandei uma DM para ele dois dias antes do meu aniversário de 17 anos e o adicionei na conta privada dele no Snapchat. Eu pensei que ele nunca veria minha DM, eu era uma criança e era fã dele”, contou. As conversas, segundo elas, proporcionaram um encontro entre Gabby e Elgort, quando o abuso aconteceu.

“Quando aconteceu, em vez de me perguntar se eu queria parar de transar já que ele sabia que era minha primeira vez e eu estava soluçando de dor e não queria fazer isso, as únicas palavras dele para mim foram ‘precisamos arrombar você’. Eu não estava lá naquele momento mentalmente. Eu dissociei de mim mesma e senti como se minha mente estivesse distante, eu não podia ir embora, eu tinha 1,57cm e 44kg. Ele me fez pensar que é assim que sexo deveria ser”, relatou.

“Anos depois tenho estresse pós-traumático, ataques de pânico, faço terapia. Finalmente estou pronta para falar sobre isso e finalmente posso me curar. Só quero me curar e quero dizer para outras garotas que passaram pela mesma merda que eu que você não está sozinha”, concluiu Gabby, compartilhando uma foto com o artista e um print de uma conversa.