Apoiadores de Bolsonaro realizam ato em resposta a protesto contra o governo em Manaus

Redação AM POST

Um grupo composto por 50 a 100 pessoas, realizou um ato em apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), na tarde deste sábado (6), por volta das 14h, na Zona Sul de Manaus. O movimento foi em resposta ao protesto contra o governo que aconteceu na última terça-feira (2), na capital.

A passeata, batizada de “Patriótica Pró-Bolsonaro”, tinha sido programada para fazer percurso no sentido Centro/bairro, com inicio na Avenida Djalma Batista até a entrada do conjunto Eldorado, no entanto, devido a pequena quantidade de pessoas, o grupo se concentrou apenas na frente ao Posto 700.

Hinos do Brasil, da Polícia Militar do Amazonas e outras canções militares foram executadas durante o ato.