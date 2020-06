Após derrota, Sinésio diz que não apoiará candidatura de Zé Ricardo à prefeitura de Manaus

Redação AM POST

O deputado estadual Sinésio Campos não concordou com a decisão do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) em escolher o deputado federal José Ricardo para representar a sigla nas eleições deste ano, que escolherá o próximo prefeito de Manaus. O nome do pré-candidato foi definido por meio de reunião online.

“Isso é desrespeitar as bases que nos elegem. […] Temos claro que o deputado desrespeitou totalmente a vontade da base quando buscou a direção nacional em São Paulo para reverter sua derrota local e ganhar no tapetão. […] Diante dessas atitudes não acreditamos e não podemos apoiar essa candidatura”, afirmou Sinésio que também é presidente estadual do PT.

Com 64 votos a favor e 16 para Sinésio Campos, o Diretório Nacional decidiu pelo nome de José Ricardo. A decisão anulou votação das prévias internas do dia 28 de maio, quando Sinésio venceu o adversário de partido.